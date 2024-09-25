Обстрел Кривого Рога: количество жертв возросло

В больнице Кривого Рога Днепропетровской области умер 50-летний мужчина, который получил ранения в результате ракетной атаки на город 21 сентября. Таким образом, количество жертв возросло до 4. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«В больнице скончался 50-летний мужчина. Медики сделали все, что могли. Впрочем, к сожалению, спасти пациента не удалось», — отметил он.



Ранее мы писали, что три человека погибли и трое ранены в результате атаки армии РФ по Кривому Рогу на Днепропетровщине 21 сентября, среди погибших — 12-летний мальчик.