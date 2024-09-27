РФ сбросила на Херсонщину КАБ: пострадали дети

Россияне атаковали Херсонщину. Фото: Александр Прокудин

В пятницу утром, 27 сентября, российские оккупанты нанесли авиационный удар по жилой застройке в Херсонской области. Пострадали дети. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



По его словам, под атаку попало село Ингулец Дарьевской громады.

«Около пяти утра враг атаковал жилую застройку в селе управляемыми авиабомбами. Пострадали четыре человека, среди которых двое — дети», — отметил он.



Прокудин добавил, что 4-летнему мальчику, который получил взрывную травму и контузию, бригада «скорой» на месте оказала медпомощь. Кроме того, 15-летнего парня и двух женщин, 51 и 68 лет, доставили в больницу.



Предварительно, у них взрывные травмы.



Ранее мы писали, что ночью 27 сентября россияне ударными беспилотниками массировано атаковали город Измаил Одесской области.