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РФ скинула на Херсонщину КАБ: постраждали діти

27 вересня 2024, 13:22

РФ скинула на Херсонщину КАБ: постраждали діти

Росіяни атакували Херсонщину. Фото: Олександр Прокудін Росіяни атакували Херсонщину. Фото: Олександр Прокудін

У п'ятницю вранці, 27 вересня, російські окупанти завдали авіаційного удару по житловій забудові в Херсонській області. Постраждали діти. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під атаку потрапило село Інгулець Дар'ївської громади.

«Близько п'ятої ранку ворог атакував житлову забудову в селі керованими авіабомбами. Постраждали чотири особи, серед яких двоє — діти», — зазначив він.

Прокудін додав, що 4-річному хлопчику, який отримав вибухову травму та контузію, бригада «швидкої» на місці надала медичну допомогу. Крім того, 15-річного хлопця та двох жінок, 51 та 68 років, доправили до лікарні.

Попередньо, у потерпілих вибухові травми.

 Раніше ми писали, що вночі 27 вересня росіяни ударними безпілотниками масовано атакували місто Ізмаїл на Одещині.

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