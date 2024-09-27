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Жителям Донетчины задолжали почти 80 млн грн по программе «єВідновлення»

27 сентября 2024, 13:59

Жителям Донетчины задолжали почти 80 млн грн по программе «єВідновлення»

Жители Донетчины подали 10 157 заявлений на получение государственной помощи на восстановление поврежденного жилья. При этом, власти задолжали людям 78,8 млн гривен. Об этом рассказала во время брифинга Лариса Гусева, заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА.

«Задолженность государства перед людьми, которые подали на возмещение за поврежденное жилье, составляет 78,8 млн. грн. Но есть надежда, что все суммы будут выплачены», — отметила она.  

Как отмечается, соответствующие комиссии приняли 6586 положительных решений, еще 239 заявлений были просрочены.

По словам Гусевой, это связано с тем, что комиссия не успевает выехать на обследование поврежденного жилья. Рассмотрение заявки приостанавливают, когда наступит возможность, комиссия сделает обследование и примет соответствующее решение.

Общее количество поврежденного и разрушенного жилья в Донецкой области составляет 40 976 домов. Среди них 4184 многоквартирных дома и 36792 - частные.

Ранее мы писали, что жители Краматорска Донецкой области, пострадавшие в результате военных действий или чье имущество повреждено, могут получить материальную помощь

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