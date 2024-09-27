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Жителям Донеччини заборгували майже 80 млн грн за програмою «єВідновлення»

27 вересня 2024, 13:59

Жителям Донеччини заборгували майже 80 млн грн за програмою «єВідновлення»

Мешканці Донеччини подали 10 157 заяв на отримання державної допомоги на відновлення пошкодженого житла. При цьому, влада заборгувала людям 78,8 млн гривень. Про це розповіла під час брифінгу Лариса Гусєва, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА.

«Заборгованість держави перед людьми, які подали на відшкодування за пошкоджене житло, становить 78,8 млн грн. Але є надія, що всі суми буде виплачено», — зазначила вона.

Як зазначається, відповідні комісії ухвалили 6586 позитивних рішень, ще 239 заяв було прострочено.

За словами Гусєвої, це пов'язано з тим, що комісія не встигає виїхати на обстеження пошкодженого житла. Розгляд заявки припиняють, коли настане можливість, комісія зробить обстеження та ухвалить відповідне рішення.

Загальна кількість пошкодженого та зруйнованого житла у Донецькій області складає 40 976 будинків. Серед них 4184 багатоквартирні будинки та 36792 — приватні.

Раніше ми писали, що мешканці Краматорська Донецької області, які постраждали внаслідок воєнних дій або чиє майно пошкоджено, можуть отримати матеріальну допомогу.

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