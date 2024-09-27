Литовская газотранспортная компания передаст Украине автомобили и генераторы

Правление литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid передаст Украине 55 автомобилей и 4 генераторов. Пакет гуманитарной помощи будет вынесен на голосование на общем собрании акционеров, которое состоится 18 октября. Общая стоимость помощи составляет почти 62 000 евро. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Как отмечается, все автомобили находятся в хорошем состоянии, имеют возраст 5-11 лет и низкую остаточную стоимость.



«Наша компания готова поддержать Украину в трудную минуту, отправив ценный инструмент — 55 автомобилей. Транспорт будет служить для ремонтных работ и оперативной деятельности. Автомобили и внедорожники с большим пробегом обеспечат службам мобильность, необходимую для быстрого реагирования на изменение ситуации. Оказание такой ощутимой поддержки может послужить моральным стимулом для других активно поддерживать Украину, помогая ей продолжать борьбу за свободу и независимость», — отметил генеральный директор Amber Grid Немунас Бикнюс.



Первые автомобили будут направлены резидентным службам Украины, а остальные помогут в восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны.



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