Литовська газотранспортна компанія передасть Україні автомобілі та генератори

Правління литовського оператора газотранспортної системи Amber Grid передасть Україні 55 автомобілів та 4 генераторів. Пакет гуманітарної допомоги буде винесений на голосування на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 18 жовтня. Загальна вартість допомоги становить майже 62 000 євро. Про це повідомили у пресслужбі компанії.



Як зазначається, всі автомобілі перебувають у хорошому стані, мають вік 5-11 років та низьку залишкову вартість.



«Наша компанія готова підтримати Україну у скрутну хвилину, відправивши цінний інструмент — 55 автомобілів. Транспорт буде служити для ремонтних робіт та оперативної діяльності. Автомобілі та позашляховики з великим пробігом забезпечать службам мобільність, необхідну для швидкого реагування на зміну ситуації. Надання такої відчутної підтримки може стати моральним стимулом для інших активно підтримувати Україну, допомагаючи їй продовжувати боротьбу за свободу та незалежність», — зазначив генеральний директор Amber Grid Немунас Бікнюс.



Перші автомобілі будуть направлені резидентним службам України, а решта допоможуть у відновленні енергетичної інфраструктури, яка постраждала від війни.



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