На Луганщине россияне хотят создать «народные дружины»: они будут усиливать контроль оккупантов над населением – ОВА

Россияне хотят создать «народные дружины» в так называемой «ЛНР». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, оккупанты принимают соответствующий «закон» о создании такого «добровольческого объединения».

«Обсуждения уже состоялись в так называемом «Комитете Народного Совета по делам военнослужащих, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, правопорядка и казачества». «Народные дружины» будут работать вместе с «правоохранительными органами» оккупантов. Будут усиливать тотальный контроль российской власти над населением, будут участвовать в обысках, будут делать доносы», – рассказал Лысогор.

Напомним, что на оккупированной Луганщине запретили розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00, а в некоторые дни – полностью.