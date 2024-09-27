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На Луганщині росіяни хочуть створити «народні дружини»: вони посилюватимуть контроль окупантів над населенням – ОВА

27 вересня 2024, 17:16

На Луганщині росіяни хочуть створити «народні дружини»: вони посилюватимуть контроль окупантів над населенням – ОВА

Росіяни хочуть створити «народні дружини» у так званій «ЛНР». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, окупанти ухвалюють відповідний «закон» про створення такого «добровольчого об'єднання».

«Обговорення вже відбулися у так званому «Комітеті Народної Ради у справах військовослужбовців, цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, правопорядку та козацтва». «Народні дружини» працюватимуть разом із «правоохоронними органами» окупантів. Посилюватимуть тотальний контроль російської влади над населенням, братимуть участь в обшуках, робитимуть доноси», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині заборонили роздрібний продаж алкоголю з 22:00 до 08:00, а деякі дні – повністю.

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