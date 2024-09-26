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На оккупированной Луганщине запретили розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00: в некоторые дни – полностью

26 сентября 2024, 15:54

На оккупированной Луганщине запретили розничную продажу алкоголя с 22:00 до 08:00: в некоторые дни – полностью

26 сентября на заседании «Народный Совет ЛНР» ограничил розничную продажу алкоголя на оккупированной части Луганской области. Об этом стало известно из сообщения фейкового «парламента».

Проектом «закона» запрещается розничная продажа алкоголя с 22:00 до 08:00 по местному времени. Эти ограничения в большинстве своем не распространяются на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

При этом «документ» наделяет главу группировки «ЛНР» правом при определенных условиях устанавливать дополнительные ограничения времени продажи спиртных напитков в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, а также иные ограничения или запреты на реализацию алкоголя, не отображенные в так называемом «законе».

«Закон» устанавливает полный запрет на продажу алкоголя в дни проведения массовых мероприятий, приуроченных к празднованию: Международного дня защиты детей, Дня молодежи, Дня знаний и Последнего звонка.

Фейковый документ определяет, что розничная продажа спиртных напитков не допускается в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений и других культурно-массовых мероприятий, а также спортивных мероприятий, проводимых на открытых площадках, условия проведения которых определяется оккупационным органами. Продажа спиртных напитков на таких мероприятиях запрещена за два часа до проведения, во время и спустя два часа после проведения мероприятия.

Согласно «закону», розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Напомним, что 27 июня на Луганщине оккупационная власть приняла «закон», по которому коллаборанты получат жилье переселенцев.

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