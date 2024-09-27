Для окончания войны РФ против Украины нужно заключить справедливую сделку — Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились.



Для окончания войны РФ против Украины нужно заключить справедливую сделку, «это произойдет в нужное время», заявил Трамп.



«Я многому научился, но, думаю, я не изменился с той точки зрения, что мы оба хотим, чтобы все закончилось, и мы оба хотим, чтобы была заключена справедливая сделка, и она должна быть справедливой. И я думаю, что это произойдет в нужное время… Президент хочет, чтобы все закончилось, и он хочет, чтобы все закончилось как можно быстрее. Он хочет, чтобы произошла справедливая сделка», — сказал Трамп журналистам.



Также Трамп принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.



«Очень жаль, но это война, которой не должно было быть, и мы ее решим…», — сказал кандидат в президенты.



Необходимо сделать все, чтобы оказать давление и заставить Владимира Путина окончить войну, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом.



«Я думаю, что проблема в том, что Путин убил так много людей, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы оказать на него давление, чтобы он прекратил эту войну, а он находится на нашей территории. Это самое важное, что нужно понять. Он — на нашей территории… и необходимо оказать на него давление так как мы можем, и мы должны это сделать», — сказал Зеленский журналистам.



В то же время, он отметил, что США — лидер поддержки, и Украина дорожит этой поддержкой.