Для закінчення війни РФ проти України треба укласти справедливу угоду — Трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрілися.



Для закінчення війни РФ проти України потрібно укласти справедливу угоду, «це відбудеться в потрібний час», заявив Трамп.



«Я багато чому навчився, але, думаю, я не змінився з того погляду, що ми обоє хочемо, щоб усе закінчилося, і ми обоє хочемо, щоб було укладено справедливу угоду, і вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться у потрібний час… Президент хоче, щоб усе закінчилося, і він хоче, щоб усе закінчилося якнайшвидше. Він хоче, щоб відбулася справедлива угода», — сказав Трамп журналістам.



Також Трамп ухвалив запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати країну.



«Дуже шкода, але це війна, якою не мало бути, і ми її вирішимо...», — сказав кандидат у президенти.



Необхідно зробити все, щоб чинити тиск та змусити Володимира Путіна закінчити війну, заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом.



«Я думаю, що проблема в тому, що Путін убив так багато людей, і, звичайно, ми маємо зробити все, щоб чинити на нього тиск, щоб він припинив цю війну, а він перебуває на нашій території. Це найважливіше, що треба зрозуміти. Він — на нашій території… і необхідно чинити на нього тиск, оскільки ми можемо, і ми повинні це зробити», — сказав Зеленський журналістам.



Водночас він зазначив, що США є лідером підтримки, і Україна дорожить цією підтримкою.