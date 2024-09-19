Зеленский представит Байдену план победы, а также встретится с Трампом и Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, где намерен встретиться с американским лидером Джозефом Байденом. Также он встретится с кандидатами в президенты США на предстоящих выборах от Демократической и Республиканской партий Камалой Харрис и Дональдом Трампом.



«Владимир Зеленский встретится с президентом США Джозефом Байденом и представит ему план победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого плана, а также поддержку Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы», — сообщает пресс-служба главы государства.



Встреча пройдет 26 сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Кроме того, Зеленский выступит в США на Генеральной ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также украинской громадой.



Как ожидается, на полях Генассамблеи президент Украины также проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.



План победы Украины, который президент Владимир Зеленский собирается представить президенту США Джо Байдену, включает четыре основных пункта и один дополнительный, который будет нужен стране после войны.