Российский Красный Крест не фиксирует преступления оккупантов на территории Украины — Лубинец

В отчете наблюдательной группы правления Международной федерации Красного Креста (МФКК) о деятельности российского Красного Креста (РКК) не учтено ни одного преступления россиян в войне против Украины. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Омбудсмен отметил, что неоднократно требовал проведения прозрачного расследования действий российского Красного Креста и его исключения из Федерации.



Лубинец сообщил, для этого в апреле МФКК создала наблюдательную группу Правления, которая должна была исследовать деятельность РКК.



«Через две недели после создания этого Совета я встречался с Президентом МФКК Кейт Форбс, которой передал все официальные документы и материалы, подтверждающие вероятные преступления российского Красного Креста. Теперь же Федерация опубликовала отчет о деятельности РКК, в котором не учтено ни одного!», — заявил Лубинец.



Он подчеркнул, что в этом отчете Федерация фактически признала оккупацию Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.



«В тексте подтверждается, что российский Красный Крест посещал временно оккупированные территории Украины. Но РКК должна работать только на своей территории. Это нарушение устава Федерации со стороны РКК, а также нарушение территориальной целостности Украины. Такие действия Федерация оправдала "новаторскими подходами" и "гуманитарными" целями», — акцентировал омбудсмен.



Также, по его словам, отсутствует информация, о том, что РКК похитил имущество Украинского Красного Креста во временно оккупированном Крыму, несмотря на то, что по этому факту открыто уголовное производство. Федерация также не осудила участие РКК в депортации и принудительном перемещении украинских детей и их милитаризации.



«В тексте ни слова о сотрудничестве РКК с оккупационным лагерем "Артек", на директора которого наложили санкции за причастность к депортации украинских детей», — отметил он.