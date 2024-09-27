Російський Червоний Хрест не фіксує злочини окупантів на території України — Лубинець

У звіті наглядової групи правління Міжнародної федерації Червоного Хреста (МФЧХ) щодо діяльності російського Червоного Хреста (РЧХ) не враховано жодного злочину росіян у війні проти України. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



Омбудсмен зазначив, що неодноразово вимагав проведення прозорого розслідування дій російського Червоного Хреста та його виключення із Федерації.



Лубинець повідомив, для цього у квітні МФЧХ створила наглядову групу Правління, яка мала досліджувати діяльність РЧХ.



«За два тижні після створення цієї Ради я зустрічався з президентом МФЧХ Кейт Форбс, якій передав усі офіційні документи та матеріали, що підтверджують ймовірні злочини російського Червоного Хреста. Тепер Федерація опублікувала звіт про діяльність РЧХ, в якому не враховано жодного!», — заявив Лубинець.



Він наголосив, що у цьому звіті Федерація фактично визнала окупацію Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.



«У тексті підтверджується, що російський Червоний Хрест відвідував тимчасово окуповані території України. Але РЧХ має працювати лише на своїй території. Це є порушення статуту Федерації з боку РЧХ, а також порушення територіальної цілісності України. Такі дії Федерація виправдала "новаторськими підходами" та "гуманітарними" цілями», — наголосив омбудсмен.



Також, за його словами, відсутня інформація про те, що РЧХ викрав майно українського Червоного Хреста у тимчасово окупованому Криму, попри те, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Федерація також не засудила участь РЧХ у депортації та примусовому переміщенні українських дітей та їх мілітаризації.



«У тексті жодного слова про співпрацю РКХ з окупаційним табором "Артек", на директора якого наклали санкції за причетність до депортації українських дітей», — зазначив він.