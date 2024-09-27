Правительство Норвегии меняет правила: теперь меньше украинцев будут получать коллективную защиту в стране

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Норвегия принимала беженцев-украинцев без индивидуального подхода — коллективную защиту получали почти все. Теперь же правительство Норвегии пересмотрело иммиграционную политику.



Люди, прибывшие в Норвегию из районов Украины, которые Директорат по делам иностранцев (UDI) считает безопасными, будут подпадать под стандартные правила предоставления убежища. На сегодняшний день это касается шести областей Украины.



Таким образом, эти украинцы не будут получать защиту в Норвегии автоматически, но получат реальную индивидуальную оценку своей потребности в защите. Украинцы с территорий, которые UDI считает безопасными, могут получить отказ в предоставлении убежища.



Отныне к искателям убежища из Украины будут относиться так же, как и к другим искателям убежища, говорит министр юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Эмилие Мель.



Она отметила, что за последние два с половиной года Норвегия приняла 85 тысяч украинцев, и правительство несколько раз ограничивало льготы и жилищные предложения для переселенцев из Украины. Это поспособствовало значительному сокращению количества прибывших — в этом году в Норвегию прибыло примерно на 40% меньше украинцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году уровень прибытия остается на достаточно стабильном уровне, но в последние недели он начал расти.