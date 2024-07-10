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Дания и Нидерланды начали передавать Украине истребители F-16: Норвегия пообещала поставить шесть самолетов

10 июля 2024, 18:29

Дания и Нидерланды начали передавать Украине истребители F-16: Норвегия пообещала поставить шесть самолетов

Истребитель F-16. Фото: Getty Images Истребитель F-16. Фото: Getty Images

Правительства Дании и Нидерландов передают Украине истребители F-16 американского производства при поддержке США. Об этом сообщили в Белом доме.

Сейчас идет процесс передачи F-16. И уже летом украинские пилоты начнут летать на этих самолетах. Дополнительные подробности из соображений операционной безопасности в Белом доме не предоставили.

В то же время в норвежском правительстве со ссылкой на слова премьер-министра страны Йонаса Гара Стере сообщили, что Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16.

«Способность Украины защищаться от атак с воздуха абсолютно важна в ее оборонительной битве против России. В настоящее время Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16. Мы стремимся начать пожертвования в течение 2024 года. Вместе с несколькими другими странами Норвегия способствует тому, чтобы Украина получила истребители F-16, которые будут важны для защиты страны от атак российских войск», – отметил премьер Норвегии.

Напомним, что Украина от разных стран получит пять систем ПВО.

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