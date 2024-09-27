Уряд Норвегії змінює правила: тепер менше українців отримуватимуть колективний захист в країні

З початку повномасштабної війни РФ проти України Норвегія приймала біженців-українців без індивідуального підходу — колективний захист отримували майже всі. Тепер уряд Норвегії переглянув імміграційну політику.



Люди, які прибули до Норвегії з районів України, які Директорат у справах іноземців (UDI) вважає безпечними, підпадатимуть під стандартні правила надання притулку. На сьогодні це стосується шести областей України.



Таким чином, ці українці не отримуватимуть захист у Норвегії автоматично, але матимуть реальну індивідуальну оцінку своєї потреби у захисті. Українці з територій, які UDI вважає безпечними, можуть отримати відмову у наданні притулку.



Відтепер до шукачів притулку з України ставитимуться так само як і до інших шукачів притулку, каже міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Еміліє Мель.



Вона зазначила, що за останні два з половиною роки Норвегія ухвалила 85 тисяч українців, і уряд кілька разів обмежував пільги та житлові пропозиції для переселенців із України. Це сприяло значному скороченню кількості прибулих — цього року до Норвегії прибуло приблизно на 40% менше українців, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цього року рівень прибуття залишається на досить стабільному рівні, але останніми тижнями він почав зростати.