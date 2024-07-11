Норвегия анонсировала передать Украине более 90 млн долларов на ПВО

Норвегия пообещала выделить Украине 1 млрд норвежских крон (92 млн долларов) на поддержку противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Йонас Гар Стере на саммите НАТО в Вашингтоне 11 июля, передает The Guardian.



Информация об этом поступила после того, как власти Норвегии объявили о передаче шести истребителей F-16, которые помогут Украине в обороне от российских воздушных атак.



«Украинцам нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет», — отметил Стере в комментарии Reuters.



Ранее мы писали, что Нидерланды выделяют дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые вскоре прибудут в Украину.