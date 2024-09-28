Доброполье после российского обстрела: фото

В полиции Донецкой области показали, как сейчас выглядит Доброполье. Ночью под ударом российской армии оказался центр города с плотной жилой застройкой.

Снаряды попали по многоквартирным и частным зданиям, где в своих домах были ранены 7 человек.

Пятерых мужчин в возрасте от 30 до 79 лет, 72-летнюю жену одного из них и еще одну женщину 65 лет отвезли в больницу. У них диагностированы минно-взрывная, черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, колото-резаные раны.

Кроме жилых домов, часть которых охватил пожар, повреждены админздание и гараж. Повреждено здание горсовета.