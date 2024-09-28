Обстрел Донетчины: российские войска ударили по горсовету в Доброполье и жилым домам

В Донецкой области за сутки от российских обстрелов пострадали населенные пункты трех районов. О повреждениях гражданской инфраструктуры рассказали в Донецкой областной военной администрации и прокуратуре.



В Курахово поражен частный сектор и промзона. Повреждены частные дома в Кураховке и Горняке, админздание в Островском и предприятие в Дальнем. В Доброполье ранены 7 человек, повреждены 2 админздания и 7 домов. В Святогоровке повреждено предприятие. В Мирнограде ранен человек. В Покровске поврежден дом, еще 1— в Троянде.



В Новом Лиманской громады погиб человек, повреждены 3 дома и 2 нежилых здания. В Краматорске повреждены 6 домов и промышленное здание. В Ильиновке повреждены 2 объекта, еще 9 — в Степановке. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 3 многоэтажки, 2 частных дома, кофейня и 89 торговых точек.

В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания.

Всего за сутки оккупанты 26 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 2555 человек, в том числе 142 ребенка.

Как отметили в областной прокуратуре, в Доброполье под ударом российской армии оказался центр города с плотной жилой застройкой.

Снаряды попали по многоквартирным и частным зданиям, в своих домах были ранены 7 человек.

Пятерых мужчин в возрасте от 30 до 79 лет, 72-летнюю жену одного из них и еще одну женщину 65 лет отвезли в больницу. У них диагностированы минно-взрывная, черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, колото-резаные раны.

Кроме жилых домов, часть которых охватил пожар, повреждены админздание и гараж.

Судя по фото областной прокуратуры, в Доброполье повреждено здание горсовета.