В оккупированной Горловке днем после обстрела тушили церковь

В оккупированной Горловке в результате обстрела загорелась церковь. Как заявили в оккупационной администрации «ДНР», загорелось двухэтажное здание церкви.



Огнем уничтожено 250 квадратных метров кровли, 4 деревянных оконных блока.



Погибших и пострадавших нет.



Кроме этого в группировке «ДНР» обновили данные о жертвах обстрелов. Утверждается, что за день в Донецке, Горловке и еще нескольких населенных пунктов от обстрелов пострадали 10 человек.



В Петровском районе Донецка артиллерийским огнем тяжело ранен пенсионер.



В Никитовском районе Горловки также от артиллерии пострадала 20-летняя девушка, ранения средней степени тяжести получили девочка-подросток и женщина.



В Калининском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника пострадали две женщины.



В Центрально-Городском районе Горловки под артиллерийским огнем ранена 33-летняя женщина.



Из Галицыновки эвакуированы две пострадавшие пенсионерки.



Из Желанного под Ясиноватой эвакуирована 46-летняя женщина.