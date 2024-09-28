Добропілля після російського обстрілу: фото

У поліції Донецької області показали, як зараз виглядає Добропілля. Вночі під ударом російської армії опинився центр міста із щільною житловою забудовою.

Снаряди потрапили по багатоквартирних та приватних будівлях, у своїх будинках було поранено 7 людей.

П'ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років відвезли до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани.

Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, пошкоджено адмінбудівлю та гараж. Пошкоджено будівлю міськради.