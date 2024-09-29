Российские оккупанты за сутки трижды атаковали Константиновскую громаду: есть повреждения

Российские оккупанты за минувшие сутки, 28 сентября, нанесли удары по Константиновской громаде и по городу Константиновка. Есть значительные повреждения домов и зданий, информация о пострадавших и жертвах не поступала. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, россияне в 09:10 совершили обстрел Марковского старостинского округа, в результате чего повреждены 3 фасада частных домов.



Горбунов уточнил, что российские оккупанты дважды атаковали Константиновку.



«В 15:00 состоялся вражеский обстрел по городу Константиновке, в результате чего поврежден фасад частного дома. В 16:10 враг совершил удар управляемыми авиационными бомбами, в результате чего повреждены 3 фасада помещений коммунальных предприятий, 3 легковых автомобиля, 4 автобуса коммунального предприятия», — отметил он.



Кроме того, начальник ГВА добавил, что в течение суток под обстрелами находились села Белая Гора, Нелиповка, Иванополье, Ол.Шультино, Дилиевка, Марково, Новомарково, Николаевка, Предтечино, Ступочки, Красное, Новодмитровка, Стенки.



Ранее мы писали, что в результате ракетного обстрела Доброполья Донецкой области 28 сентября девять человек получили ранения, среди них — ребенок.