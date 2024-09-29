Російські окупанти за добу тричі атакували Костянтинівську громаду: є пошкодження

Російські окупанти за минулу добу, 28 вересня, завдали ударів по Костянтинівській громаді та місту Костянтинівці. Є значні пошкодження будинків та будівель, інформація про постраждалих та жертви не надходила. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни о 09:10 здійснили обстріл Марківського старостинського округу, внаслідок чого пошкоджено 3 фасади приватних будинків.



Горбунов уточнив, що російські окупанти двічі атакували Костянтинівку.



«О 15:00 відбувся ворожий обстріл по Костянтинівці, внаслідок чого пошкоджено фасад приватного будинку. О 16:10 ворог здійснив удар керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого пошкоджено 3 фасади приміщень комунальних підприємств, 3 легкові автомобілі, 4 автобуси комунального підприємства», — зазначив він.



Крім того, начальник МВА додав, що протягом доби під обстрілами перебували села Біла Гора, Нелипівка, Іванопілля, Ол.Шультине, Диліївка, Маркове, Новомаркове, Миколаївка, Предтечине, Ступочки, Червоне, Новодмитрівка, Стінки.



Раніше ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу Добропілля Донецької області 28 вересня дев'ять осіб отримали поранення, серед них — дитина.