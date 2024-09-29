Обстрел Доброполья: возросло количество раненых, среди них — ребенок

Россияне атаковали Доброполье. Фото: полиция

В результате ракетного обстрела Доброполья Донецкой области 28 сентября девять человек получили ранения, среди них — ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Оккупанты ударили 5 ракетами из ЗРК «С-300» — ранены 9 человек», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы добавили, что разрушены частный и 8 многоквартирных домов, учебное заведение, административное здание, гостиница и гараж.



Ранее мы писали, что под ударом российской армии оказался центр Доброполья с плотной жилой застройкой. По состоянию на 28 сентября было известно о 7 раненых.