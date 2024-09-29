РФ сбросила на Славянск 7 авиабомб: один человек ранен

Россияне атаковали Славянск. Фото: полиция

Российские военные в субботу, 28 сентября, сбросили на Славянск семь авиационных бомб. Один человек получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«На Славянск войска РФ направили 7 бомб «УМПБ Д-30 СН» — ранили гражданское лицо», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве отметили, что россияне повредили объекты критической инфраструктуры.



Ранее мы писали, что российская армия за 28 сентября обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Под удар попали три района, в результате атак есть значительные повреждения, а также жертвы.