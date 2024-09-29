Россияне 30 раз обстреляли Донетчину: разрушены жилые дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 28 сентября, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Под удар попали три района, в результате атак есть значительные повреждения, а также жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



Покровский район. В Кураховской громаде ранены 2 человека и повреждены 10 объектов в Сонцовке, ранен человек и повреждены 2 дома в Константинопольском, повреждены 2 дома в Дальнем, машины в Кураховке; повреждены многоэтажки в Курахово. В Ясеново Покровской громады 3 человека погибли и 1 ранен, повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей; в Покровске повреждено социальное учреждение и 2 дома.





Краматорский район. В Александро-Калиново Ильиновской громады повреждены 3 объекта.





Бахмутский район. В Северске ранен человек, повреждены 3 дома. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 6 нежилых помещений.



Ранее мы писали, что российские военные за 28 сентября нанесли очередные удары по Покровской громаде Донецкой области. В результате атак трое людей погибли, также разрушено учебное заведение.