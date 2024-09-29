РФ скинула на Слов`янськ 7 авіабомб: одна людина поранена

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: поліція

Російські військові у суботу, 28 вересня, скинули на Слов'янськ сім авіаційних бомб. Одна людина отримала поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«На Слов'янськ війська РФ направили 7 бомб «УМПБ Д-30 СН» — поранили цивільну особу», — йдеться в повідомленні.



Окрім того, у відомстві зазначили, що росіяни пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.



Раніше ми писали, що російська армія за 28 вересня обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили три райони, внаслідок атак є значні пошкодження, а також жертви.