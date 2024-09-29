Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

РФ скинула на Слов`янськ 7 авіабомб: одна людина поранена

29 вересня 2024, 12:35

РФ скинула на Слов`янськ 7 авіабомб: одна людина поранена

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: поліція Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: поліція

Російські військові у суботу, 28 вересня, скинули на Слов'янськ сім авіаційних бомб. Одна людина отримала поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«На Слов'янськ війська РФ направили 7 бомб «УМПБ Д-30 СН» — поранили цивільну особу», — йдеться в повідомленні.

Окрім того, у відомстві зазначили, що росіяни пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що російська армія за 28 вересня обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили три райони, внаслідок атак є значні пошкодження, а також жертви.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Слов'янськ
Організації
Поліція Донецької області
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:47
Армія РФ просунулась на Покровському та Курахівському напрямках — DeepState
22:00
Головне за день: Удар по лікарні у Сумах. У Росії вбили генерала
15:29
Сім'ям в окупації виплачують допомогу, якщо вони усиновлюють дітей із громадянством РФ
23:16
Головне за день: Атаки на Ізмаїл, Костянтинівку, Кривий Ріг. Чим заходу загрожують удари по РФ?
22:35
В окупованій Горлівці вдень після обстрілу гасили церкву
20:55
Вугледар захоплено на третину. Угруповання «ЛНР» заявляє, що знайшло інвестора для заводу «Азот» — дайджест з окупації ►
17:51
В окупованих містах Донецької області ввели низку обмежень щодо продажу спиртного та паління цигарок
17:16
На Луганщині росіяни хочуть створити «народні дружини»: вони посилюватимуть контроль окупантів над населенням – ОВА
17:00
«ДНР»: У Горлівці та Донецьку поранено п'ятьох мешканців під обстрілами
14:12
Лубінець спростував інформацію про обмін дітьми із РФ
23:00
Головне за день: Вугледар під загрозою. Новий пакет допомоги від США
21:45
«ЛНР» вже записала перших школярів у «сентябрята»
20:59
У Маріуполі 5 дітей постраждали від вибуху снаряда, у Донецьку — поранено 6 пожежників
18:04
«ДНР»: У захопленому Українську залишилося жити близько 3 тисяч людей
15:54
На окупованій Луганщині заборонили роздрібний продаж алкоголю з 22:00 до 08:00: у деякі дні – повністю
11:57
Військовослужбовець із Ростова-на-Дону наклав на себе руки на шахті Засядька в Донецьку
23:43
В окупованому Луганську затримали ексмера Сочі, який поїхав воювати проти України: його підозрюють у розтраті
23:05
Головне за день: Вугледар під загрозою захоплення. Обстріл Краматорська
21:26
Пушилін заявив, що фейкова «ДНР» співпрацюватиме із Сирією у «сферах торгівлі та культури»: вже готова «делегація»
11:22
Українські військові почали відступати з Вугледару — Forbes
усі новини
12:35
РФ скинула на Слов`янськ 7 авіабомб: одна людина поранена
12:17
Військовий Нацгвардії знищив російський танк з ПТРК «Javelin»
11:42
Російські окупанти за добу тричі атакували Костянтинівську громаду: є пошкодження
11:15
Обстріл Добропілля: зросла кількість поранених, серед них — дитина
10:50
Росіяни 30 разів обстріляли Донеччину: зруйновано житлові будинки
10:23
Покровська громада була під атакою окупантів: троє людей загинули, зруйновано навчальний заклад
09:40
РФ завдала по Запоріжжю понад 10 авіаударів: зруйновано будинки, є постраждалі
09:05
Вночі українська ППО збила 15 з 22 дронів-камікадзе
08:43
Три людини загинули та 14 поранених внаслідок російських обстрілів у Донецькій області
23:47
Армія РФ просунулась на Покровському та Курахівському напрямках — DeepState
22:00
Головне за день: Удар по лікарні у Сумах. У Росії вбили генерала
16:06
Розвідка України: Під Москвою ліквідовано підполковника, який готував дронові війська РФ
15:29
Сім'ям в окупації виплачують допомогу, якщо вони усиновлюють дітей із громадянством РФ
14:22
У Покровську та громаді 909 власників зруйнованого житла звернулися по компенсацію
13:51
Як виглядає прифронтовий Торецьк з висоти — відео
13:04
У селі Ясеновому на Донеччині через російський обстріл загинули люди
12:40
Російські війська вдарили по лікарні в Сумах двічі: є жертви (доповнено)
12:26
Добропілля після російського обстрілу: фото
11:50
Жителі Слов'янська та Покровська чують вибухи
11:02
Вночі Краматорськ обстріляли війська РФ: виникла пожежа на заводі
усі новини
ВІДЕО
Військовий Нацгвардії знищив танк росіян. Фото: Олександр Півненко Військовий Нацгвардії знищив російський танк з ПТРК «Javelin»
29 вересня, 12:17
Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: ДСНС РФ завдала по Запоріжжю понад 10 авіаударів: зруйновано будинки, є постраждалі
29 вересня, 09:40
У мережі опублікували відеокадри удару російської авіабомби по багатоповерховому будинку в Краматорську 25 вересня. Фото: Новини Донбасу У мережі з'явилося відео удару по багатоповерхівці у Краматорську 25 вересня
27 вересня, 15:30
Над Костянтинівкою здіймаються клуби диму після російських ударів. Фото: «Типова Костянтинівка» Костянтинівка понад годину перебуває під російським обстрілом
27 вересня, 10:25
Наслідки атаки «шахедів» на Ізмаїл. Фото: Одеська ОВА Росія вночі «шахедами» масовано атакувала Ізмаїл в Одеській області: є загиблі та багато поранених
27 вересня, 08:49
Бої у Торецьку. Фото: кадр із відео Українські воїни зачищають вулиці та околиці Торецька від російських окупантів: кадри ближніх боїв
26 вересня, 16:26
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір