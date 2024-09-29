РФ за неделю применила против Украины 900 КАБов и 300 дронов-камикадзе — Зеленский

Россияне атаковали Запорожье 29 сентября. Фото: Иван Федоров

С 22 по 29 сентября российские военные атаковали Украину с помощью 900 авиационных бом, 300 ударных дронов-камикадзе и более 40 ракет разных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Всего только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 «шахедов» и более 40 ракет», — отметил он.



По словам главы государства, российский террор не знает пауз, его можно остановить только единством мира — единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию за войну.



Ранее мы писали, что 29 сентября РФ нанесла массированные удары с помощью авиационных бомб по Запорожью. По состоянию на 13:34 россияне ранили 16 человек — девять женщин, пять мужчин и два ребенка — парень 17 лет и девочка 8 лет. В больнице остаются две пострадавшие женщины.