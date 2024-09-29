РФ нанесла по Запорожью более 10 авиаударов: разрушены дома, есть пострадавшие

Россияне атаковали Запорожье. Фото: ГСЧС

В воскресенье утром, 29 сентября, РФ нанесла массированные удары с помощью авиационных бомб по Запорожью. Предварительно, шесть раненых, спасатели под завалами достали женщину, ей медики оказывают помощь. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА и пресс-служба ГСЧС.



«29 сентября с 5:25 до 6:00 часов утра враг нанес массированных авиационных ударов по городу Запорожью. Более 10 ударов нанесли россияне, разрушена многоэтажка и частные домаИзвестно о 6 раненых — 2 мужчин и 4 женщин. В больнице двое — один человек в тяжелом состоянии, второй — в среднем. Четверо пострадавших от госпитализации отказались», — отметил Федоров.





По его словам, из-под завалов многоэтажки спасатели достали женщину, ее доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В ГСЧС уточнили, что разрушены многоэтажный и 6 частных домов в разных районах города. Произошло несколько возгораний. Сейчас спасатели проводят поисковые и аварийно-спасательные работы.



Всего к ликвидации привлекли 42 спасателя и 9 единиц техники.



На месте событий привлечены полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.



Обновлено. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.





К медикам обратились одиннадцать человек — два мужчины и девять женщин, самой старшей из которых 83 года. В больнице сейчас три человека, восемь от госпитализации отказались.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в ночь на 29 сентября атаковали территорию Украины с помощью 22 ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА.