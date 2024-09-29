РФ за тиждень застосувала проти України 900 КАБів та 300 дронів-камікадзе — Зеленський

Росіяни атакували Запоріжжя 29 вересня. Фото: Іван Федоров

З 22 по 29 вересня російські військові атакували Україну за допомогою 900 авіаційних бом, 300 ударних дронів-камікадзе та понад 40 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Усього лише за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, понад 300 «шахедів» і понад 40 ракет», — зазначив він.



За словами глави держави, російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу — єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну.



Раніше ми писали, що 29 вересня РФ завдала масованих ударів за допомогою авіаційних бомб по Запоріжжю. Станом на 13:34 росіяни поранили 16 людей — дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини — хлопець 17 років та дівчинка 8 років. У лікарні залишаються дві постраждалі жінки.