Армия РФ 17 раз обстреляла Донетчину: какие города пострадали

Обстрел Донетчины армией РФ 29 сентября. Фото: ДонОВА

За сутки российские оккупационные войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Об этом сообщили в областной военной администрации.



В Курахово поврежден инфраструктурный объект, в Островском — 4 дома, в Горняке — многоэтажка. В поселке Шевченко, где ранены двое и погиб один мирный житель, повреждены частные дома. В Сонцовке — предприятие. В Покровской громаде повреждены 5 частных домов. В Лысовке погиб человек, поврежден дом. В Покровске повреждены частный дом, многоэтажка, хозяйственная постройка и 3 админздания.

В Константиновке ранен человек, повреждены 8 частных домов, 3 торговых павильона, аптека, админздание, предприятие, инфраструктурный объект, 4 газопровода и 4 линии электропередач.

В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки.



С линии фронта эвакуированы 597 человек, в том числе 34 ребенка.