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Армія РФ 17 разів обстріляла Донеччину: які міста постраждали

30 вересня 2024, 09:50

Армія РФ 17 разів обстріляла Донеччину: які міста постраждали

Обстріл Донеччини армією РФ 29 вересня. Фото: ДонОВА Обстріл Донеччини армією РФ 29 вересня. Фото: ДонОВА

За добу російські окупаційні війська 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

 У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт, в Островському — 4 будинки, у Гірнику — багатоповерхівка. У селищі Шевченко, де поранено двох та загинув один мирний житель, пошкоджено приватні будинки. У Сонцівці — підприємство. У Покровській громаді пошкоджено 5 приватних будинків. У Лисівці загинула людина, пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, господарську споруду та 3 адмінбудівлі.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 8 приватних будинків, 3 торгові павільйони, аптеку, адмінбудівлю, підприємство, інфраструктурний об'єкт, 4 газопроводи та 4 лінії електропередач.

У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків та 3 багатоповерхівки.

 З лінії фронту евакуйовано 597 осіб, у тому числі 34 дитини.

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