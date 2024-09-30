Оккупанты атаковали Покровскую громаду: есть жертвы и пострадавшие

Российская армия за минувшие сутки, 29 сентября, обстреляла Покровскую громаду Донецкой области с помощью артиллерии и FPV-дронов, в частности, дважды ударили по Покровску. В результате атак двое людей погибли, еще двое — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«29 сентября в 09:00 в результате артобстрела села Лысовка погиб 37-летний мужчина», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что спустя два часа, около 11:00, россияне атаковали юго-запад Покровска.



Кроме того, в ночь с 29 на 30 сентября в зоне поражения оказалась центральная часть города. Разрушен частный дом, административное здание и учреждение культуры.



Также около полуночи под обстрелом находился поселок Шевченко. В результате обстрела повреждено 5 частных домов, 3 — уничтожены, известно об одном погибшем и двух пострадавших.



«При обследовании одного из разрушенных домов установлено, что 1 человек погиб. Ранения получили женщина 1961 года рождения и мужчина 1987 года рождения», — резюмировали в Покровской ГВА.



Ранее мы писали, что за 29 сентября российские оккупационные войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.