Окупанти атакували Покровську громаду: є жертви та постраждалі

Російська армія минулої доби, 29 вересня, обстріляла Покровську громаду Донецької області за допомогою артилерії та FPV-дронів, зокрема, двічі вдарили по Покровську. Внаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«29 вересня о 09:00 в результаті артобстрілу села Лисівка загинув 37-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що через дві години, близько 11:00, росіяни атакували південний захід Покровська.



Крім того, у ніч з 29 на 30 вересня в зоні ураження опинилася центральна частина міста. Зруйновано приватний будинок, адміністративну будівлю та заклад культури.



Також близько півночі під обстрілом знаходилося селище Шевченко. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, 3 — знищено, відомо про одного загиблого та двох постраждалих.



«При обстеженні одного з зруйнованих будинків встановлено, що 1 особа загинула. Поранення отримали жінка 1961 року народження та чоловік 1987 року народження», — резюмували у Покровській МВА.



Раніше ми писали, що за 29 вересня російські окупаційні війська 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.