Обстрел поселка в Покровском районе: спасатели дважды ликвидировали пожары

Спасатели ликвидировали пожар в Покровском районе. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 30 сентября дважды обстреляли поселок Шевченко Покровского района Донецкой области. Известно, что произошло возгорание жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«30 сентября в результате массированного обстрела жилого сектора поселка Шевченко Покровского района возник пожар жилого дома на территории частного домовладения. Спасатели 83 государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на место происшествия, ликвидировали возгорание на общей площади 90 кв. м», — говорится в сообщении.





Кроме того, когда россияне повторно атаковали поселок, вспыхнули два частных жилых дома. На месте происшествия спасатели ликвидировали возгорание на площади 176 кв. м.



Ранее мы писали, что около полуночи под обстрелом находился поселок Шевченко. В результате обстрела повреждено 5 частных домов, 3 — уничтожены, известно об одном погибшем и двух пострадавших.



«При обследовании одного из разрушенных домов установлено, что 1 человек погиб. Ранения получили женщина 1961 года рождения и мужчина 1987 года рождения», — сообщили в Покровской ГВА.