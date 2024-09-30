Обстріл селища у Покровському районі: рятувальники двічі ліквідували пожежі

Рятувальники ліквідували пожежу у Покровському районі. Фото: ДСНС

Російські окупанти 30 вересня двічі обстріляли селище Шевченко Покровського району Донецької області. Відомо, що сталося займання житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«30 вересня внаслідок масованого обстрілу житлового сектору селища Шевченко Покровського району виникла пожежа житлового будинку на території приватного домоволодіння. Рятувальники 83 державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце події, ліквідували спалах на загальній площі 90 кв. м», — йдеться у повідомленні.





Крім того, коли росіяни повторно атакували селище, спалахнули два приватні житлові будинки. На місці події рятувальники ліквідували загоряння на площі 176 кв. м.



Раніше ми писали, що близько півночі під обстрілом знаходилося селище Шевченко. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, 3 — знищено, відомо про одного загиблого та двох постраждалих.



«При обстеженні одного із зруйнованих будинків встановлено, що 1 особа загинула. Поранення отримали жінка 1961 року народження та чоловік 1987 року народження», — повідомили у Покровській МВА.