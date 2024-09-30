«Матери постоянно угрожала оккупационная власть»: Украина вернула женщину и ее троих детей из захваченной Донетчины

Возвращенные из оккупированной Донетчины женщина и ее трое детей. Фото: личная страница омбудсмена Дмитрия Лубинца в Телеграм

Троих детей и их маму удалось вернуть из оккупированной части Донецкой области на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



По его словам, более года семья проживала в оккупации, где дети вынуждены были учиться в российской школе.



«Мать получала постоянные угрозы от оккупационной власти. В частности, ей угрожали принудительно отправить детей в интернат. Это заставило семью решиться на выезд из временно оккупированной Донетчины на подконтрольную Украине территорию», – рассказал глава ОПУ.

Напомним, что в Минюсте объяснили, почему украинцев не накажут за российское гражданство в оккупации.