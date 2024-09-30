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«Матері постійно погрожувала окупаційна влада»: Україна повернула жінку та її трьох дітей із захопленої Донеччини

30 вересня 2024, 20:37

«Матері постійно погрожувала окупаційна влада»: Україна повернула жінку та її трьох дітей із захопленої Донеччини

Повернена з окупованої Донеччини жінка та її троє дітей. Фото: особиста сторінка омбудсмена Дмитра Лубінця у Телеграм Повернена з окупованої Донеччини жінка та її троє дітей. Фото: особиста сторінка омбудсмена Дмитра Лубінця у Телеграм

Трьох дітей та їхню маму вдалося повернути з окупованої частини Донецької області на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, понад рік сім'я проживала в окупації, де діти змушені були навчатися у російській школі.

«Мати отримувала постійні погрози від окупаційної влади. Зокрема, їй погрожували примусово відправити дітей до інтернату. Це змусило сім'ю зважитися на виїзд із тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію», – розповів голова ОПУ.

Нагадаємо, що в Мін'юсті пояснили, чому українців не покарають за російське громадянство в окупації.

ТЕГИ

Люди
Андрій Єрмак
Місця
Донецька область
Інше
окупація Діти повернення Погрози Мати

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