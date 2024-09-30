Паспорт по принуждению: Минюст пояснил, почему украинцев не накажут за российское гражданство в оккупации

Украинцы, которые на временно оккупированных территориях получили российский паспорт по принуждению, не будут нести за это ответственности, заявили в министерстве юстиции Украины.



В ведомстве напомнили, что Россия как страна-оккупант нарушает международное право, насильно выдавая свое гражданство населению на захваченной территории. Если человек сможет доказать, что взял российский паспорт под давлением оккупационные властей, его не накажут.



«Лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при наличии доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке», — отметили в Минюсте.



Там напомнили, что такие документы не имеют никакой юридической силы и нигде не признаются, кроме оккупированных территорий.



В Минюсте подчеркнули, что насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине и в мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.



«Ответственность за деяния, совершенные по принуждению или вследствие страха за свою жизнь, не может быть равнозначна ответственности за действия или бездействие тех, кто сознательно поддерживает врага», — подытожили в министерстве.