Армия РФ за сутки более 30 раз атаковали Донецкую область — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 30 сентября, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Под удар попали три района региона, есть повреждения и пострадавшие среди населения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — говорится в сообщении.



Покровский район. В Сухих Ялах Кураховской громады ранены 4 человека, повреждены 7 домов, еще по 2 дома повреждены в Горняке и Кураховке. В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен. В Белицком Добропольской громады повреждены 11 частных домов, 4 многоэтажки, 2 админздания и инфраструктурный объект. В Покровске 1 дом разрушен и 2 повреждены. В Удачном повреждены 7 домов и 2 админздания.





Краматорский район. В Ямполе Лиманской громады разрушен дом, повреждены еще 11. В Святогорске повреждены 4 социальных учреждения. В Яблоновке Ильиновской громады повреждены 2 объекта. В Константиновке повреждены дом, админздание и 2 нежилых помещения.



Бахмутский район. В Часовоярской ТГ повреждены 10 частных домов, многоэтажка и нежилое здание. В Северске погиб человек, повреждены 3 дома.



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