Армія РФ за добу понад 30 разів атакувала Донецьку область — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 30 вересня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили три райони регіону, є пошкодження та постраждалі серед населення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини», — йдеться у повідомленні.



Покровський район. У Сухих Ялах Курахівської громади поранено 4 людини, пошкоджено 7 будинків, ще по 2 будинки пошкоджено у Гірнику і Курахівці. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 11 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і інфраструктурний об'єкт. У Покровську 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. В Удачному пошкоджено 7 будинків і 2 адмінбудівлі.





Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 11. У Святогірську пошкоджено 4 соціальні заклади. В Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено будинок, адмінбудівлю і 2 нежитлові приміщення.



Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що російська армія у вівторок, 1 жовтня, вдарила по території України за допомогою 32 ударних дронів-камікадзе. Українська протиповітряна оборона збила 29 «шахедів».