РФ обстреляла подстанцию и обесточила линию питания Запорожской АЭС

Российские оккупанты атаковали магистральную подстанцию, в результате этого обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блэкаута. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.



Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.



Ранее мы писали, что 23 августа Запорожская АЭС была на грани блэкаута. Российские захватчики повредили одну из двух линий электропередач.