Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

РФ обстреляла подстанцию и обесточила линию питания Запорожской АЭС

01 октября 2024, 12:32

РФ обстреляла подстанцию и обесточила линию питания Запорожской АЭС

Российские оккупанты атаковали магистральную подстанцию, в результате этого обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блэкаута. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.

Ранее мы писали, что 23 августа Запорожская АЭС была на грани блэкаута. Российские захватчики повредили одну из двух линий электропередач. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Энергодар
Организации
Минэнерго Запорожская АЭС
События
Война Атака

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:40
За день на оккупированной Луганщине выгорело более 766 гектаров лесостепи
12:03
В Луганской области оккупанты задержали еще одного «шпиона»
11:49
В оккупированном Луганске — крупный пожар
09:40
«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного
09:05
«ДНР»: В оккупированной Горловке среди раненых и погибших от обстрелов есть подростки и ребенок
23:00
Главное за день: Под Покровском захвачены два села. Паспорт РФ - последствия для украинцев
16:25
Московский суд отправил в тюрьму на пожизненный срок мужчину, обвиненного в покушении на пропагандиста Прилепина
15:50
Путин снова не приехал в оккупацию — речь о «воссоединении» он зачитал по видеосвязи
15:17
В оккупированном Донецке отопительный сезон под срывом — Сопротивление
15:10
Прокуратура сообщила о подозрении еще одному луганчанину, который сотрудничает с оккупантами
14:10
На оккупированной части Донецкой области снова растет количество пожаров
11:01
На оккупированной Луганщине из-за пожара обезвожено несколько сел, людей эвакуируют
10:45
«Жовта стрічка» и Dovidka.info запускают сервис «Ти в Україні» для украинцев в оккупации
09:30
Оккупанты снова ищут поджигателей степей и лесов на Луганщине
08:56
«ДНР» заявила о ранении шести человек на территории оккупированной Донетчины
23:00
Главное за день: Более 10 ударов по Запорожью. Проблемы с фортификациями на Донетчине
13:53
Мариуполю сегодня исполнилось 246 лет
23:47
Армия РФ продвинулась на Покровском и Кураховской направлениях — DeepState
22:00
Главное за день: Удар по больнице в Сумах. В России убили генерала
15:29
Семьям в оккупации выплачивают пособие, если они усыновляют детей с гражданством РФ
все новости
13:39
Из Краматорска в Святогорск на автобусе: в Донецкой области запустили новый междугородний маршрут
12:56
РФ атаковала Запорожье авиабомбами: есть жертва и пострадавшие
12:40
За день на оккупированной Луганщине выгорело более 766 гектаров лесостепи
12:32
РФ обстреляла подстанцию и обесточила линию питания Запорожской АЭС
12:03
В Луганской области оккупанты задержали еще одного «шпиона»
11:49
В оккупированном Луганске — крупный пожар
11:44
С 1 октября «Новая почта» увеличила тарифы: детали
11:15
В Угледар, Торецк и еще несколько городов Донетчины уже не доезжает гуманитарная помощь — ситуация крайне сложная
10:59
Оккупанты ударили по рынку в центре Херсона: есть погибшие и пострадавшие
10:46
Армия РФ за сутки более 30 раз атаковали Донецкую область — Филашкин
10:30
В Украине могут реконструировать закрытые школы, чтобы поселить туда переселенцев
09:59
За минувшие сутки армия РФ дважды обстреляла Покровск: есть повреждения
09:40
«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного
09:20
Ночной обстрел Украины: ПВО сбила 29 дронов-камикадзе
09:05
«ДНР»: В оккупированной Горловке среди раненых и погибших от обстрелов есть подростки и ребенок
08:47
В Минобороны начата реформа системы закупок
08:25
На Донетчине за сутки от российских обстрелов погибли два человека
23:25
Украина может пройти зиму без отключений света. Какие условия
23:00
Главное за день: Под Покровском захвачены два села. Паспорт РФ - последствия для украинцев
22:51
ВСУ отбили штурм армии РФ на Луганщине: уничтожена техника оккупантов, в частности танки и «Солнцепек»
все новости
ВИДЕО
Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров РФ атаковала Запорожье авиабомбами: есть жертва и пострадавшие
01 октября, 12:56
Удар FPV-дрона по квадроциклу с российским военкором Денисом Кулагой. Фото: кадр из видео Под Часов Яром ранен российский «военкор»: в его квадроцикл ударил FPV-дрон
30 сентября, 15:51
Россияне атаковали Запорожье 29 сентября. Фото: Иван Федоров РФ за неделю применила против Украины 900 КАБов и 300 дронов-камикадзе — Зеленский
29 сентября, 14:33
Военный Нацгвардии уничтожил танк россиян. Фото: Александр Пивненко Военный Нацгвардии уничтожил российский танк из ПТРК «Javelin»
29 сентября, 12:17
Россияне атаковали Запорожье. Фото: ГСЧС РФ нанесла по Запорожью более 10 авиаударов: разрушены дома, есть пострадавшие
29 сентября, 09:40
В сети опубликовали видеокадры удара российской авиабомбы по многоэтажному дому в Краматорске 25 сентября. Фото: Новости Донбасса В сети появилось видео удара по многоэтажке в Краматорске 25 сентября
27 сентября, 15:30

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор