Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута из-за российских обстрелов

Запорожская АЭС, которая находится в городе Энергодар Запорожской области, снова оказалась на грани блэкаута. Российские захватчики повредили одну из двух линий электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.



Как отмечается, 22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.



Сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-750кВ «Днепровская». В случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.



Под «управлением» российских захватчиков, находящихся на временно оккупированной ЗАЭС, постоянно углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации.



«Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора - Энергоатома, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента!», — призвали в ведомстве.



Напомним, вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции и призвал МАГАТЭ отреагировать.