РФ обстріляла підстанцію та знеструмила лінію харчування Запорізької АЕС

Російські окупанти атакували магістральну підстанцію, внаслідок цього знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ та повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.



Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне харчування окупованої АЕС.



Раніше ми писали, що 23 серпня Запорізька АЕС була на межі блекауту. Російські загарбники пошкодили одну із двох ліній електропередач.