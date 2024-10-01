Депортировали десятки украинских детей в пансионат Путина: СБУ сообщила о подозрении Пушилину и его сообщницам

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Фото: личная страница Пушилина в Телеграм

Служба безопасности, Национальная полиция и Офис генпрокурора собрали и верифицировали масштабную доказательную базу насильственной депортации по меньшей мере 31 украинского ребенка из временно захваченных районов Донецкой области в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По данным следствия, после полномасштабного вторжения России украинских детей свозили в пансионат «Поляны» в Подмосковье, который входит в структуру Управления делами президента РФ. Это 16 мальчиков и ​​15 девочек. Среди них – трое детей из Мариуполя, которых россияне принудительно забрали у отца, а его отправили в Еленовскую колонию. Также из Мариуполя депортировали 19 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Еще девять детей похитили из детских социальных центров в городах Шахтерск и Харцызск.



СБУ задокументировала, что указание Кремля о депортации украинских детей из временно захваченной части территории Донецкой области выполнял руководитель местной оккупационной администрации – Денис Пушилин. Для этого он подписал «Постановление № 84» о выезде детей якобы для оздоровления в медучреждениях и заведениях отдыха на территории России. Выполнение этого указания Пушилин поручил своей «советнице» Элеоноре Федоренко, а также Светлане Майбороде, которая возглавляет так называемую «Службу по делам семьи и детей ДНР».



Похищенных детей сначала свозили в оккупированный Донецк, затем автобусами переправляли в Ростов-на-Дону, а потом самолетом – в Москву. Оттуда их везли в загородный пансионат Администрации Путина. В дальнейшем часть депортированных детей передали на «воспитание» гражданам РФ. В частности, одного ребенка устроили в семью Марии Львовой-Беловой – уполномоченной президента России по правам ребенка.



В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и его подчиненной за принудительную депортацию украинских детей в РФ.



На основании новых задокументированных фактов следователи СБУ заочно сообщили Пушилину, Федоренко и Майбороде о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в июле СБУ сообщила о новом подозрении главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику, который организовал принудительную мобилизацию на оккупированной Луганщине.