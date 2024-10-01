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Депортували десятки українських дітей до пансіонату Путіна: СБУ повідомила про підозру Пушиліну та його спільницям

01 жовтня 2024, 15:48

Депортували десятки українських дітей до пансіонату Путіна: СБУ повідомила про підозру Пушиліну та його спільницям

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Фото: особиста сторінка Пушиліна у Телеграм Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Фото: особиста сторінка Пушиліна у Телеграм

Служба безпеки, Національна поліція та Офіс генпрокурора зібрали та верифікували масштабну доказову базу насильницької депортації щонайменше 31 української дитини з тимчасово захоплених районів Донецької області до Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення Росії українських дітей звозили до пансіонату «Поляни» у Підмосков'ї, який входить до структури Управління справами президента РФ. Це 16 хлопчиків та 15 дівчаток. Серед них – троє дітей із Маріуполя, яких росіяни примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії. Також з Маріуполя депортували 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще дев'ятьох дітей викрали з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ і Харцизьк.

СБУ задокументувала, що вказівку Кремля про депортацію українських дітей із тимчасово захопленої частини території Донецької області виконував керівник місцевої окупаційної адміністрації – Денис Пушилін. Для цього він підписав «Постанову № 84» про виїзд дітей нібито для оздоровлення у медустановах та закладах відпочинку на території Росії. Виконання цієї вказівки Пушилін доручив своїй «радниці» Елеонорі Федоренко, а також Світлані Майбороді, яка очолює так звану «Службу у справах сім'ї та дітей ДНР».

Викрадених дітей спочатку звозили до окупованого Донецька, потім автобусами переправляли до Ростова-на-Дону, а потім літаком – до Москви. Звідти їх везли до заміського пансіонату Адміністрації Путіна. Надалі частину депортованих дітей передали на «виховання» громадянам РФ. Зокрема, одну дитину влаштували у родину Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії з прав дитини.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його підлеглої за примусову депортацію українських дітей до РФ.

На підставі нових задокументованих фактів слідчі СБУ заочно повідомили Пушиліну, Федоренко та Майбороді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у липні СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику, який організував примусову мобілізацію на окупованій Луганщині.

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Денис Пушилін Володимир Путін Марія Львова-Бєлова Елеонора Федоренко Світлана Майборода
Місця
Донецька область Підмосковʼя
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