В Украине до конца года произведут 1,5 млн дронов — Шмыгаль

В Україні займаються виготовленням дронів. Фото: пресслужба КМ

До конца этого года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов, Кабинет министров также запустил экспериментальный проект по сертификации школ операторов БПЛА. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 1 октября.



«Ежедневно работаем с партнерами над увеличением поставок оружия и работаем над развитием собственного ОПК. В 2023 году производство оружия выросло втрое: каждый второй боеприпас в зоне боевых действий — украинский. До конца года изготовим 1,5 млн дронов. Не только выпускаем беспилотники, но и готовим кадры для управления ими», — заявил он.



Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство дает старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА.



«Устанавливаем четкие требования для этих школ и унифицируем учебный процесс. Обученным операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность», — заявил он.



Премьер добавил, что сфера безопасности и обороны — это приоритет №1 в государственном бюджете. В следующем году мы предусмотрели на это 2,2 трлн грн, что составляет 26% ВВП.



Ранее мы писали, что российская армия ежедневно в сентябре запускала по Украине ударные дроны-камикадзе. Всего ПВО сбила 1107.