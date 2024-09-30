По 44 в день: РФ ежедневно в сентябре атаковала Украину дронами-камикадзе

Россия ударили по Одесской области беспилотниками 27 сентября. Фото: Олег Кипер

Российская армия ежедневно в сентябре запускала по Украине ударные дроны-камикадзе. Всего ПВО сбила 1107. Об этом передает АрмияInform.



«Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БПЛА типа «шахед», из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлены средствами РЭБ. В сентябре не было ни одного дня без пусков «шахедов», — говорится в сообщении.





Издание подсчитало, что в среднем российские оккупанты запускали по 44 БПЛА, больше всего было запущено 14 сентября — 76 «шахедов», ПВО сбила — 72.



К слову, в ночь на 30 сентября Российская Федерация атаковала Украину с помощью трех ракет разных типов и 73 ударных дронов. Силам и средствам ПВО удалось сбить одну управляемую ракету и 67 «шахедов».



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с 22 по 29 сентября российские военные атаковали Украину с помощью 900 авиационных бом, 300 ударных дронов-камикадзе и более 40 ракет разных типов.